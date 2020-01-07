Президент Австрии Александер ван дер Беллен привел к присяге новое правительство, которое возглавляет Себастьян Курц, который стал канцлером во второй раз. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Присягая, Курц пообещал "защищать климат и границы" Австрии. Более половины новых министров Австрии - женщины, включая министра обороны Клаудию Таннер. Всем им около 30-40 лет.

В сентябре 2019 партия Курца победила на внеочередных парламентских выборах в Австрии. С 2017 до 2019 года 33-летний политик руководил коалиционным правительством с участием австрийских правых, однако после скандала с правыми Курц решил сформировать коалицию с "зелеными". Многие австрийские СМИ назвали такое партнерство "экзотическим".

Досрочные выборы в стране произошли после того, как австрийский парламент выразил вотум недоверия правительству Курца из-за скандала вокруг бывшего вице-премьера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе. В мае два издания опубликовали видеозапись, снятая на Ибице в июле 2017 года, где Штрахе ведет переговоры с девушкой, которую СМИ назвали "племянницей российского олигарха". На видео она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на услуги в ответ.

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