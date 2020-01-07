Украинский боксер Александр Усик, являющийся обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, может получить его без боя против нынешнего чемпиона Энтони Джошуа. Об этом сообщает World Boxing News.

В следующем бою британец будет защищать пояс IBF против Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет в руки боксера из Украины.

Это связано с тем, что боксер имеет одну промоутерскую компанию - Matchroom Boxing. В соответствии с этим, чтобы не отдать один из чемпионских поясов в руки боксера другой промоутерской компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа в теории должен встретиться с победителем реванша "Уайлдер - Фьюри".

"Похоже, Джошуа решил передать пояс WBO следующем претенденту в рейтинге. Это никто иной, как Александр Усик. Таким образом он сохраняет две версии титулов супертяжей для компании Matchroom", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти на знаменитом стадионе в Лондоне.

Также мы писали, что Усик может провести бой с Паркером за пояс WBO.