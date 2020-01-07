Ключевой полузащитник киевского ФК "Динамо" Денис Гармаш перешел в турецкий клуб "Ризеспор" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона. Об этом сообщил в своем аккаунте в Twitter журналист Эртан Сюзгун.

Позже информацию подтвердил официальный сайт "Ризеспора". По данным Тransfermarkt, аренда Гармаша рассчитана до 30 июня 2020 года. В "Ризеспоре" также выступает бывший игрок Динамо Николай Морозюк.

Фото: transfermarkt.ru/denys-harmash

Гармаш позирует с футболкой Ризеспора. Фото: twitter.com/ResmiTransfer

В текущем сезоне Гармаш сыграл за Динамо в 20 матчах, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Летом ходили слухи, что Гармашем интересовался турецкий "Денизлиспор".

Как сообщала "Страна", бразильский защитник киевского Динамо Сидклей, вероятно, продолжит карьеру в футбольном чемпионате Португалии.

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