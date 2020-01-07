США приняли решение перебросить шесть бомбардировщиков B-52 на островную базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает Fox News.

Американская сторона объясняет подобное решение растущей угрозой со стороны Ирана. По данным издания, бомбардировщики B-52 были замечены при вылете из авиабазы ​​Барксдейл в Луизиане.

Также в планы США входит строительство в Ираке аэродрома для стратегических бомбардировщиков B-52.

Фото: twitter.com

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в ночь на 3 января в результате авиаудара США погиб иранский генерал Касем Сулеймани. После этого правительство Ирана объявило об окончательном выходе из "ядерной сделки", которая накладывала ограничения на уровень и объемы обогащения урана.

Также США заявили о том, что по их данным, ракетные силы Ирана приведены в состояние повышенной боеготовности.