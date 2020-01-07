Во время открытия 77-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" ведущий мероприятия, стенд-ап комик Рикки Джервейс, выступил с приветствием, в котором в юмористической форме жестко раскритиковал актерское сообщество. Скандальную речь обсуждают в соцсетях.

По словам Джервейса, большая часть хороших актеров уже "сбежали" на Netflix, а в Голливуде больше заняты не кино, а походами в спортзал и употреблением стероидов. "Актеры, снимающиеся в голливудских фильмах, выдают фэнтезийно-приключенческую чепуху. Они носят маски, мантии и очень тесные костюмы. Их работа - больше не актерское искусство, а поход в спортзал дважды в день и принятие стероидов" - сказал со сцены комик.

Он призвал всех номинантов премии избегать политических высказываний со сцены в случае победы, поскольку большинство из них "проучились в школе меньше Греты Тунберг" и "ничего не знают о реальном мире".

"Вы ничего не знаете о настоящем мире. Поэтому если вы выиграете, поднимайтесь, забирайте свою маленькую награду, благодарите своего агента и своего бога и убирайтесь отсюда" - заявил Джервейс.

Помимо этого, он сказал, что 2019-й год стал большим годом фильмов про педофилов, перечислив "Покидая Неверленд", "Выживание R.Kelly" и "Два папы". А также пошутил, что в этом году в списке ушедших деятелей индустрии кино он увидел слишком много белых.

Видео: Facebook/Oleg Kuvaev

Напомним, 77-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" завершилась 6 января в Лос-Анджелесе. Лучшей драмой года стал фильм Сэма Мендеса "1917", а лучшей комедией/мюзиклом — "Однажды...в Голливуде" Квентина Тарантино.

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