На автодороге Доброполье - Лиман-Т-05-14 в шести километрах от Краматорска перевернулся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Уточняется, что водитель кареты скорой помощи не справился с управлением на скользкой дороге, автомобиль съехал на обочину и перевернулся.

На место происшествия немедленно выехали спасатели, которые с помощью буксировочного троса поставили перевернутый автомобиль на колеса и отбуксировали его на подходящий для движения участок дороги. После этого водитель неотложки сел за руль и скорая продолжила движение. Пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: dsns.gov.ua

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