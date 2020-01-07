Нападающий французской сборной и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе был признан самым дорогим футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory.

Как сообщается, стоимость 21-летнего игрока оценивается в €265,2 млн. В 2018 году Мбаппе в составе сборной Франции завоевал золотую медаль на чемпионате мира в России, став лучшим молодым футболистом турнира. В прошлом сезоне он третий раз подряд выиграл чемпионат Франции.

Килиан Мбаппе

В своем рейтинге CIES Football Observatory использовали собственный эксклюзивным алгоритм. Эксперты исследовательского центра учитывают возраст игроков, их позицию на поле, количество проведенных встреч и забитых голов на клубном и национальном уровнях, достижения команд, за которые выступает футболист, и уровень турниров, в которых он участвует.

Второе место в рейтинге занял полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. По оценке исследовательского центра, его стоимость составляет €223,7 млн. В сезоне 2018/19 игрок стал чемпионом Англии, а также победил в Кубке страны и Кубке лиги.

Третьим в списке самых дорогих футболистов мира стал египетский нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Его стоимость CIES Football Observatory оценил в €175,1 млн. В прошлом сезоне он выиграл Лигу чемпионов и стал одним из трех победителей бомбардирской гонки в чемпионате Англии.

В десятку самых дорогих футболистов мира также вошли англичанин Джейдон Санчо ("Боруссия", €168,9 млн), сенегалец Садио Мане ("Ливерпуль", €155,6 млн), англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм", €150,5 млн), его соотечественник Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед", €134,3 млн), аргентинец Лионель Месси ("Барселона", €125,5 млн), француз Антуан Гризманн ("Барселона", €123,6 млн) и аргентинский игрок Лаутаро Мартинес ("Интер", €115,7 млн). Российские футболисты не попали в первую сотню рейтинга.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 49-е место. Его стоимость оценили в €80,3 млн. Летом 2018 года нападающий перешел из мадридского "Реала" в "Ювентус" за €117 млн. По итогам прошлого сезона его признали самым ценным игроком чемпионата Италии.

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