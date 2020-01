Спустя девять лет у легендарной франшизы о Гарри Поттере наконец появится продолжение. Издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники в Warner Brothers раскрыло детали сюжета фильма, над идеей которого, по их словам, уже ведется активная работа.

Скриншот: Instagram/youtube_russiaa

По слухам, в новой картине в центре сюжета будет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца. Действия фильма будут разворачиваться через 20 лет после событий, которые были показаны в последнем эпизоде "Гарри Поттера", который вышел в 2011 году.

Сюжет отчасти будет перекликаться с пьесой "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Но самое главное, фанатам обещают возвращение большей части легендарного актёрского состава.

Кроме того, фильм может положить начало сериалу, сюжет которого будет построен на истории второго сына Гарри Поттера — Альбуса Северуса. Мальчик ранее появлялся в эпилоге второй части "Даров Смерти". Также есть большая вероятность, что сценаристом выступит сама Джоан Роулинг. Однако, информации о дате съемок и выход на экраны пока нет.

