Первую потенциально обитаемую планету размером с Землю обнаружил американский телескоп ТЕSS. Об этом сообщает NASA.

По данным агентства, планета вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика и получает 86% энергии, которую Солнце дает нашей планете. За почти год наблюдений на звезде не заметили вспышек, что повышает шансы найти признаки жизни на планете. Она расположена на расстоянии примерно в 100 световых лет от нашей системы.

Всего TESS обнаружил на орбите указанной звезды три планеты – TOI 700 b, c и d. Из них только d находится в так называемой обитаемой зоне. Это означает, что она не слишком далеко и не слишком близко от звезды, где температура может допускать присутствие жидкой воды.

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