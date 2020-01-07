В Пуэрто-Рико случилось самое мощное за последнее время землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Об этом сообщает Голос Америки.

"В Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,5. Отключение электричества затрудняет получение информации о возможных убытках и пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщается, землетрясение стало самым мощным из серии землетрясений, которые происходят на этой американской территории в последние дни и привели к серьезным разрушениям в некоторых районах.

"Предупреждение о цунами было объявлено для Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов. Управление энергоснабжения Пуэрто-Рико сообщило об отключении электроэнергии по всему острову. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло немного южнее острова на небольшой глубине в 10 километров", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчерашнее землетрясение в Пуэрто-Рико уничтожило одну из туристических достопримечательностей этого островного государства - каменную арку Пунта Вентана.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии.

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