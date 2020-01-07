7 января православные отмечают Рождество Христово. Украинские политики и звезды шоу-бизнеса делятся фото и поздравлениями в соцсетях. Правда, в прошлом году отечественные випы были намного активнее на волне Томоса, воспользовавшись возможностью обратиться к избирателям, а заодно напомнить о своих амбициях. В этом году они не так активно пиарятся на празднике. Собрали поздравления в сети.

Поздравление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский, который в начале года уехал с семьей в Оман, поздравил украинцев 6 января, пожелав щедрого года на осуществление надежд и мира в каждой семье.

Он напомнил, что украинский "Щедрик" дарит рождественский дух по всему миру, а вот о Томосе от него не прозвучало ни слова.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Что пожелали украинские политики

Экс-президент Петр Порошенко, который в прошлом году опубликовал целую серию постов и фото к Рождеству, а также призывал украинцев помолиться на Софийской площади за ПЦУ, в этом году обошелся одним скромным видео. Находясь на Сейшелах, он упомянул Томос, благодаря которому "украинская церковь растет и крепчает" и "чернодушную Москву", которая "захлебывается в бессильной злобе".

"Верю, что Христос рождается в сердце каждого из нас. И не только 25 декабря или 7 января, а ежедневно. Каждый раз, когда мы своими мыслями, словами и делами дарим друг другу любовь и тепло. Собравшись в Сочельник, поздравляя колядками - с сегодняшнего дня до Иордана - помним о тех, благодаря кому на большинстве территории Украины царит мир. О наших воинах-защитниках. Храни их Господь, и всю нашу Украину!

Помните, как Он своею премудростью учинил - ровно год назад Православная Церковь Украина получила Томос об автокефалии. С тех пор наша Церковь растет и крепнет. Ее признают другие поместные Церкви. Как бы чернодушная Москва не захлебывалась в бессильной злобе - а правда торжествует. Рождество - символ того, что нет ничего невозможного.

Пусть в каждую семью придет дух согласия и любви. У тех, кто встретился с трудностями, пусть найдутся силы их преодолеть. Христос родился! Славим Его", - обратился он к украинцам.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая на Рождество обнародовала семейное фото в вышиванке в кругу детей. Министр Здравоохранения пожелала, чтобы в семьях украинцев всегда звучал детский смех и царила радость. А еще пожелала здоровья и вкусной кутьи.

Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в Сочельник собрал всю семью за одним столом. И пожелал Украине - победы в этом году. Вкусной кутьи и шумной коляды.

Вместе с супругой Светланой Бевзой в честь Рождества Омелян поставил настоящий вертеп с колядками и бек-вокалом. Об этом был еще один его пост, в котором он подколол Владимира Зеленского за его поездку в Оман.

"Всем понравилось. Христос Родился! не знаю, как там сейчас в Омане, а у нас в Украине, именно так", - написал бывший министр.

Соглава фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко отметила, что Рождество - любимый праздник детей, которые по традиции колядовали по соседям в селе. "Всем вкусной кутьи и веселых праздников! Счастливого 2020 года", - пожелала политик.

Фото: Iryna Gerashchenko/Facebook

Путин на Рождество

Президент России Владимир Путин на Рождество удивил сменой имиджа. Он появился на рождественской церковной службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга в неофициальной рубашке и домашнем кардигане. Видео Путина в окружении детей опубликовали российские Telegram-каналы.

Что написали звезды шоу-бизнеса

Народная актриса Украины Ольга Сумская с родными проводит рождественские праздники в Карпатах. Она поделилась рецептом фирменной кутьи на Рождество с цукатами и коньяком.

"Такую кутью можно есть три раза в день всю неделю. И не надоест. Потом конечно, не влезаешь ни в какие штаны, но какое удовольствие! Всем приятного аппетита! Хорошего праздника! Христос рождается!", - написала Ольга Сумская и поделилась фото блюда.

Фото: olgasumska/Instagram

Популярный исполнитель Дима Монатик также поздравил всех с праздниками. Судя по фото, певец празднует Рождество на островах с женой и детьми.

Известный музыкант Дзидзьо пожелал доброго вечера, опубликовав селфи с кутьей.

Украинская певица Джамала, которая является крымской татаркой, соответственно мусульманкой, поздравила с Рождеством всех, кто празднует и опубликовала семейное фото у новогодней ели.

А телеведущий Дмитрий Комаров с супругой Александрой Кучеренко поздравили украинцев с Рождеством из очередного путешествия.

Телеведущий и известный танцор Влад Яма отметил Рождество с самыми близкими и родными - ребенком, супругой Юлией и родителями.

В тоже время многие украинские звезды на Рождество отправились в теплые края к морю. Например, Светлана Лобода.

Напомним, что Настя Каменских и Потап на Рождество находятся в Мексике.

Также мы писали, что глава РФ Владимир Путин появился на рождественской службе в новом имидже.