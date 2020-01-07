В рамках телемарафона "Люди вместо войны. Дети Донбасса" телеканалы "112 Украина" и "Интер" проведут прямые включения из Киево-Печерской, Почаевской, Святогорской Лавр, Голосеевского монастыря. Также впервые за последние пять лет в эфире национальных каналов прозвучат поздравления детей и духовенства из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального Собора УПЦ. Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

По словам координатора этого проекта и советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, подобные проекты сейчас особо актуальны и находятся в приоритете у президента Украины Владимира Зеленского, который решительно настроен на примирение и объединение украинцев.

Фото: Центр інформації УПЦ/Facebook

Как сообщала "Страна", 100 детей из Донбасса встретят Рождество в Киеве и Почаеве. Часть школьников еще вчера прибыла в Киев.

За время, проведенное в Киеве, дети Донбасса посетят экскурсии по столице, центры развлечений, театры, музеи, встретятся со своими сверстниками. В Почаево детей и их родителей гостеприимно примут в Свято-Успенской Почаевской лавре. С детьми также встретятся легендарные украинцы.