Количество пострадавших в давке во время похорон командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в Иране увеличилось до 190 человек. Об этом сообщает иранское ТВ, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что в давке получили травмы 48 человек, которые во вторник вышли на улицы города Кермана, чтобы проститься с генералом, убитым во время авиаудара США в аэропорту Багдада.

В давке погибли более 30 человек. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

О смерти генерала Сулеймани и еще нескольких человек, в том числе замкомандующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, в Багдаде сообщалось 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что тысячи иранцев провели Сулеймани в последний путь под крики "смерть Америке".