Сегодня, 7 января, в Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается значительная снеголавинная опасность. Спасатели предупреждают о третьем уровне опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

При ситуации, когда вы оказались в снежном заносе, можно спастись, если закрыть нос и рот рукавицей, шарфом, воротником. После этого нужно двигаться в лавине плавательными движениями рук и стараться держаться на поверхности лавины. Перемещайтесь к краю, где скорость ниже. Когда лавина остановилась, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать.

3 января в Закарпатской области сохранялась умеренная угроза лавин в связи с оттепелью (2 уровень).

Лавинный сезон сохраняется со 2 января на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, а также в районе деятельности снеголавинных станций Плай и Пожежевская.