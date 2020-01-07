Утром во вторник, 7 января, в Киеве возле завода Рошен загорелось здание лотереи "Космолот" на просп. Науки, 4г. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве.

Как отмечается, сообщение о пожаре в недействующем здании поступило в 10:16. Огонь охватил 70 кв. м, существовала угроза распространения пламени на расположенные рядом сооружения.

В 10:47 пожарные локализовали возгорание и к 10:58 ликвидировали пожар, после чего разобрали около 80 кв. м конструкций кровли. Пострадавших нет.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На месте работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 33 человека личного состава ГСЧС. Причина пожара устанавливается.

Также в соцсетях появилось видео с места пожара.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что в огне пожара на даче в селе под Киевом погибли три человека.

Также мы писали, что в сельском клубе под Тернополем восемь детей едва спаслись после пожара.