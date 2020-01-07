В Джакарте (Индонезия) в результате сильных наводнений погибли 66 человек, а еще два пропали без вести. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что ожидается продолжение непогоды, синоптики прогнозируют новые дожди.

Более 35 тысяч человек до сих пор находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, которые превратили на временные убежища. Кроме того, в городе Бекаси, что на восток от Джакарты, было переселено почти 150 тысяч жителей. Также продолжается поиск пропавших без вести.

Несмотря на то, что вода немного отошла, в Джакарте и в центральных районах Явы прогнозируют до 122 мм осадков. Это может спровоцировать новые опасные подтопления.

Напомним, сегодня стало известно, что возле берегов Индонезии сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра). Очаг залегал на глубине 30 км.

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