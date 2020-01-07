Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны. Об этом говорится в отчетах за 4 и 6 января 2020 года.

В отчете СММ ОБСЕ от 4 января 2020 года сообщается, что среди вооружения, размещенного с нарушением линий разведения на подконтрольных Украине территориях зафиксировали буксированную гаубицу "Жаба" (Д-30, 122 мм) - возле населенного пункта Пищевик в Донецкой области. А также два зенитно-ракетных комплекса "Оса" - возле населенных пунктов Спорное (Донецкая область) и Окнино (Луганская область)".

В отчете миссии ОБСЕ за 6 января 2020 года сообщается, что в месте хранения оружия с украинской стороны были в наявности 11 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм), 12 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 1 противотанковая пушка (МТ-12 "Рапира", 100 мм). А вот 53 буксируемых гаубиц (2А36 "Гиацинт-Б", 152 мм), 16 самоходных гаубиц (2С1) и 2 противотанковых пушек (МТ-12) в месте хранения не было. То есть в ОБСЕ не смогли верифицировать это оружие, как отведенное.

В свою очередь Штаб Операции объединенных сил (ООС) сообщил, что Украинская сторона Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня отметила, что размещение указанной техники не подпадает под действие Минских соглашений по отводу вооружения. "Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В ноябре сообщали о разведении сил в Петровском на Донбассе.

Также мы писали, что в декабре нормандская четверка не договорилась о полном разведении сил на Донбассе.