По итогам 2019 года Украина сместилась на 43 место в рейтинге паспортов мира, опустившись на две позиции. Об этом сообщает обновленный Индекс паспортов компании Henley&Partners.

Количество стран, которые украинцы могут посещать без виз, осталось неизменным - 128. За год Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но одновременно безвизовыми перестали быть Бенин и Джибути.

Лидерство в рейтинге третий год подряд удерживает Япония - ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также входят Сингапур и Южная Корея. Последняя делит третье место с Германией.

На 4-м месте Италия, тогда как пятое делят между собой Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, которые еще 5 лет назад бел мировыми лидерами, занимают 8 место. Аутсайдером рейтинга является Афганистан (26 безвизовых стран).

При этом Украина обогнала Россию, которая находится на 51-м месте в рейтинге.

Фото: henleypassportindex.com

Напомним, самыми безопасными для туристов странами назвали Финляндию, Исландию и Оман, куда на Родество с семьей улетел президент Украины Владимир Зеленский и пожелал украинцам исполнение надежд.