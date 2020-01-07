Во вторник в Киеве во время празднования Рождества следить за порядком будут 176 патрульных. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы, передает УНН.

"От патрульных будет 176 личного состава, но есть еще и дополнительные подразделения других структур, и Нацгвардия и Главное управление Нацполиции", - сообщили в полиции.

В пресс-службе отметили, что из-за большого количества людей в общественных местах число патрульных было увеличено в сравнении с непраздничными днями.

Как сообщалось, сегодня в столице с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

Также мы писали, что синоптики сообщили, какой будет погода на Рождество.