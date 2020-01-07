За порядком на Рождество в Киеве проследят около 200 патрульных
Во вторник в Киеве во время празднования Рождества следить за порядком будут 176 патрульных. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы, передает УНН.
"От патрульных будет 176 личного состава, но есть еще и дополнительные подразделения других структур, и Нацгвардия и Главное управление Нацполиции", - сообщили в полиции.
В пресс-службе отметили, что из-за большого количества людей в общественных местах число патрульных было увеличено в сравнении с непраздничными днями.
Как сообщалось, сегодня в столице с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома №23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).
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