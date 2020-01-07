Правящая коалиция в Эстонии договорилась о том, что не будет ратифицировать договор о границе с Россией от 2014 года. Об этом заявил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Он отметил, что даже если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны.

"Позиция коалиции заключается в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (части российских территорий, которые, согласно Тартуского мирного договора 1920 года, принадлежали Эстонии), это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. это исключительно опасный путь", - заявил спикер.

Напомним, Эстония требует от России 5% территории по Тартускому договору от 1920 года. По этому договору РСФСР стала первым государством, признавшим независимость Эстонии в довоенных границах. Между двумя странами была установлена линия госграницы.

В Кремле ответили на территориальные претензии Эстонии. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва с этим требованиями согласиться не может.

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