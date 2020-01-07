На улице Романа Шухевича в Днепре у подъезда малоэтажного дома обвалилась плита перекрытия, в результате чего одна из местных жительниц провалилась в подвал, пролетев около метра. Об этом сообщает Информатор.

Бетонное перекрытие обрушилось под женщиной, которая выходила из подъезда. Пострадавшая упала в подвал и сильно травмировалась - с места происшествия ее забрала бригада скорой помощи. Итог - сотрясение головного мозга и несколько швов на голове. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Однако даже после этой ситуации аварийный участок ответственные лица в порядок так и не привели - место, где раньше находилась плита, местные жители закрыли лестницей (чтобы хоть как-то выбираться из подъезда).

Фото: dp.informator.ua

Как сообщается, жители дома №55 давно жаловались на то, что плита на выходе из их подъезда держится "на честном слове". По их словам, они обращались в "Жилсервис-2" и писали заявления, после чего приехала экспертная комиссия, которая ничего не сделала.

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