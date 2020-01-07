Утром 7 января в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области произошел пожар в строительном вагончике, погибли трое строителей. Об этом сообщает "Думская".

Полиция устанавливает обстоятельства смерти людей на пожаре. По данным ГосЧС, вызов о пожаре поступил около 6 утра. Спасатели локализовали возгорание в 6:21 и в 6:37 ликвидировали. Во время тушения огня обнаружены тела троих мужчин. Личности погибших уже установлены - это рабочие, которые трудились на стройке.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Строительный вагончик сгорел вместе с тремя людьми. Фото: dumskaya.net

За минувшие сутки в Одесской области ГосЧС зафиксировала шесть смертей на пожаре. Пожар со смертельным исходом случился вечером 6 января в частном одноэтажном жилом доме села Сафьяны Измаильского района - из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи погибла пожилая хозяйка дома с сыном. А утром 6 января из-за курения в постели погиб житель села Доброалександровка Овидиопольского района.

Как сообщала "Страна", в Одессе жилец общежития бросил в кухню гранату, пострадали три человека.

Также стало известно, что в Одессе задержаны подозреваемые в жестоком убийстве двух девушек в киевской квартире.