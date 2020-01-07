Как минимум 35 человек погибли и 48 пострадали из-за давки во время церемонии прощания с погибшим в пятницу в результате атаки американского дрона генералом Касемом Сулеймани, сообщает иранское государственное телевидение, передает ВВС.

Как отмечается, в город Керман на юго-востоке Ирана, в котором родился и вырос генерал, приехали десятки тысяч человек.

"К сожалению, из-за давки и массового скопления участников похоронной процессии в Кермане несколько человек погибли, пострадавшие доставлены в медицинские центры", - заявил глава скорой помощи города.

Напомним, что в ночь на 3 января американские силовики провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Также мы писали, что появилось видео, как в Иране десятки тысяч людей провожают убитого США генерала Сулеймани.