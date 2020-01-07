В Украине на основании вида на жительство проживают 284 тысячи человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

"Количество иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины на основании вида на жительство - 284 тысяч 113", - говорится в ответе на запрос.

В 2019 году было выдано 22 тысяч 822 вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства.

Ранее Кабмин упростил получение вида на жительство для добровольцев из АТО. Также вид на жительство в Украине могут получить иностранные инвесторы.

Напомним, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет рассказал про основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранцы в Украине. Это нахождение в стране больше, чем 90 дней, получение разрешений на работу/учебу, очные визиты в госорганы, счета в банках.