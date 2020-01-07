Германия сообщила о готовности передислоцировать часть военных инструкторов из Ирака в Кувейт и Иорданию. Об этом сообщает агентство DPA.

Как сообщают министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава оборонного ведомства Аннегрет Крамп-Карренбауэр в письме Бундестагу, кадровые изменения коснутся инструкторов, которые несут службу на базах в Эт-Таджи и в Багдаде.

"Расквартированные там солдаты в скором времи будут переброшены в Иорданию и в Кувейт. Когда обучение вновь можно будет возобновить, они смогут туда вернуться", - говорится в сообщении. При этом министры уточняют, что Бундесвер готов остаться в стране, если такая потребность возникнет у иракской стороны.

Сейчас в Ираке находятся около 120 специалистов Бундесвера, которые занимаются подготовкой местных военнослужащих. Spiegel Online пишет, что 32 солдата уже находятся в Иордании.

Как сообщала "Страна", Белый дом начал подготовку возможных санкций против Ирака на случай, если Багдад начнет требовать вывода американский войск со своей территории. Ранее сообщалось, что США созвали экстренную встречу в НАТО, чтобы попросить поддержки в Ираке.

Также президент США Дональд Трамп потребовал от Ирака заплатить миллиарды за американскую военную базу.