Прокуратура Токио получила ордер на арест жены бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона Кароль Гон, передает ТАСС.

Как сообщили в прокуратуре, Кароль Гон обвиняется в лжесвидетельстве. По последней информации, в настоящее время женщина находится с супругом в Ливане.



19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей.

Напомним, 2 января власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул.

Ранее сообщалось, что япония усилит контроль за границей после бегства экс-президента Nissan.

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