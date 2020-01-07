Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания в Сенате по делу об импичменте президента, если получит соответствующую повестку.

"Если Сенат направит мне повестку, я готов дать показания", - говорится в пресс-релизе на сайте Болтона, который работал советником Трампа с апреля 2018 года по сентябрь 2019 года. Причиной его увольнения стали политические разногласия с главой Белого дома.

Напомним, в декабре 2019 года Палата представителей Конгресса США, большинство мест в которой удерживает Демократическая партия, проголосовала за начало процедуры импичмента Дональда Трампа, который стал третьим в истории лидером США, которому объявили импичмент. За это проголосовала часть Конгресса - Палата представителей, контролируемая его оппонентами-демократами.

Трампа обвиняют в злоупотреблении властью с целью заставить иностранное государство вмешиваться в политику США, а также в "беспрецедентном" препятствовании расследованию Конгресса. "Страна" разбиралась, к каким последствиям может привести история с импичментом и как это отразится на Украине.