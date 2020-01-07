Бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом является одним из самых ожидаемых поединков года. Об этом заявили на телеканале ESPN.

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко. Фото: espn.com

В этом бою сразятся чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко и обладатель титула IBF Теофимо Лопес. Ориентировочная дата проведения - апрель или май. Место – Нью-Йорк или Саудовская Аравия.

"Поединок Ломаченко с Лопесом – битва между одним из самых выдающихся боксеров своего поколения и одним из самых одаренных молодых бойцов. Многие считают, что Лопесу слишком рано выходить на этот бой. Однако семейство Лопес считает, что уже подходящее время", - сообщает телеканал ESPN.

Бой Ломаченко - Лопес является одним из наиболее вероятных мегафайтов в списке ESPN. Также в топ-20 самых ожидаемых боев вошли: Мэнни Пакьяо - Шон Портер, Теренс Кроуфорд - Мэнни Пакьяо, Теренс Кроуфорд - Шон Портер, Энтони Джошуа - победитель реванша Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри, Джервонта Дэвис - Девин Гейне, Дмитрий Бівол - Артур Бетербиев.

Ранее сообщалось, что названа дата, когда может состояться бой Ломаченко и Лопеса.

Также мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко выйдет в ринг со зверем, которого никто не знал три года назад.