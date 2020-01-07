В Одессе в одном из общежитий во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Одесские полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в одном из общежитий в Малиновском районе. В результате происшествия пострадали три человека. Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками", - говорится в сообщении.

Установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне общего пользования. Впоследствии к мужчинам присоединился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения. "Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и убежал. Сейчас правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого. Также решается вопрос о квалификации данного события", - говорится в сообщении.

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Напомним также, что в Одесской области жена зарезала мужа после празднования Нового года.