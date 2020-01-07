В 2020 году мировую экономику может ждать замедление темпа роста - "слоубализация". Об этом говорится в отчете консалтингового агентства PwC (PricewaterhouseCoopers).

Как считают эксперты, в нынешнем году мировая экономика вырастет на 3,4% по паритету покупательной способности. При этом в XXI веке среднегодовая величина этого показателя составляла 3,8%. На фоне замедления роста и сохраняющейся напряженности в мировой торговле появятся "сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира". "Источником оптимизма" для мировой торговли эксперты называют сферу услуг: ожидается, что в нынешнем году показатель экспорта услуг в мире достигнет $7 трлн с сохранением лидерства США и Великобритании.

Кроме того, в PwC спрогнозировали повсеместный рост числа рабочих мест с "неравномерностью распределения". Ожидается, что страны "Большой семерки" увеличат число рабочих мест на 2 млн, а, согласно прогнозу Международной организации труда (структура ООН), в семи крупнейших странах с развивающейся экономикой, включая Китай и Россию, появится еще 8 млн вакансий.

Также, по мнению экспертов, в этом году количество населения планеты составит 7,7 млрд человек (в ООН называли ту же цифру весной 2019 года)— это на 10% больше, чем в начале десятилетия. Согласно прогнозу, больше всего население вырастет в Китае, Индии и странах Африки к югу от Сахары. При этом, сообщает PwC, число людей старше 60 лет в мире превысит отметку 1 млрд.

"Мы должны четко понимать, что происходит глобальное замедление роста экономики ("слоубализация"), которое характеризуется продолжением интеграции и экономического развития, но более медленными темпами, ниже средних", — цитирует старшего экономиста PwC Баррета Купеляна РБК.

Ранее сообщалось, что экономисты прогнозируют в 2020 году замедление роста ВВП в еврозоне .

Также мы писали, что аналитики JP Morgan ухудшили прогноз роста ВВП Украины на следующий год.