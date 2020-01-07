Украинская поп-дива Настя Каменских, которая ранее пришла на телешоу в голом платье, уехала с мужем Потапом в Мексику. С жаркого курорта она публикует снимки в своем Instagram.

Настя фотографируется вместе с Потапом и в одиночку. А также публикует яркие фото у бассейна.

На еще одна серии фотографий Настя позирует в черном ажурном пеньюаре с мокрыми волосами и выглядит очень сексуально.

Фото: kamenskux/Instagram

Как ранее сообщала "Страна", мама Насти Каменских и Алла Кудлай записали песню, которую для них написал Потап.

Также мы писали, что украинская певица Настя Каменских в Инстаграм показала откровенное фото из ванной с красным цветком вместо одежды.