Президент Украины Владимир Зеленский, который в начале года прилетел в Оман, и государственный секретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает сайт президента Украины.

Собеседники обсудили последствия атак на коалиционные силы в Ираке и нападения на американское посольство в Багдаде. Стороны согласились, что любые дальнейшие агрессивные шаги могут стать угрозой для стабильности в регионе и глобальной безопасности. Президент Украины выразил обеспокоенность возможным обострением ситуации в Ираке и регионе, если силы США и коалиции преждевременно покинут страну.

Владимир Зеленский подробно проинформировал Майка Помпео о результатах договоренностей, достигнутых во время Нормандской встречи, а также планы украинского правительства по восстановлению мира на востоке Украины. Майк Помпео особо отметил освобождение пленных и приветствовал заключение важного контракта на транзит газа в Европу.

Президент Украины поблагодарил за неизменную поддержку со стороны США в восстановлении мира на востоке Украины и возвращении Крыма. Владимир Зеленский также выразил особую благодарность президенту США Дональду Трампу и Конгрессу за решение о предоставлении финансовой и материальной помощи сектору безопасности и обороны нашего государства. Достигнута договоренность, что эти и другие вопросы будут подробно обсуждены в ходе встречи Владимира Зеленского и Государственного секретаря США. Кроме того, стороны обменялись поздравлениями по случаю Рождества.

Ранее Помпео поблагодарил Зеленского за позицию по Ирану и сообщил, что приедет в Украину в конце января. Визит был намечен на 3 января, но его отложили из-за беспорядков у американского посольства в Багдаде.