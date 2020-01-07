Парламент Ирана признал все ВС США террористическими. Во вторник, 7 января, иранское правительство приняло законопроект, который определяет всю американскую армию и Пентагон как террористические организации. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Как отмечается, документ был принят единогласно в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе спецоперации США в Багдаде 3 января. Согласно одной из статей законопроекта, иранская администрация также должна направить силам "Аль-Кудс", которыми командовал Сулеймани, 200 млн евро из Фонда национального развития на укрепление их обороноспособности.

Напомним, операция по устранению Сулеймани была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Накануне в Тегеране миллионы людей приняли участие в траурной церемонии, посвященной убитому генералу.