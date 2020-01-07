Возле берегов Индонезии сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра). Очаг залегал на глубине 30 км. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в первый день нового года в Албании произошло землетрясение. Сила подземных толчков состявила 4,2 балла. По данным Геологической службы США, эпицентр находится в 27 километрах к северо-западу от Дурреса. Ткже "Страна" писала о том, что во время землетрясений в Албании погибла семья будущей невестки премьер-министра.

Также мы сообщали, что вместе с Албанией "тряхнуло" землетрясением Боснию и Герцеговину.