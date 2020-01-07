Специалисты компании Samsung разработали приложение для смартфонов и планшетов, которое позволяет использовать любую поверхность в качестве виртуальной клавиатуры. Об этом говорится в пресс-релизе Samsung.

Пользователь может набирать текст привычным образом, нажимая пальцами на соответствующие клавишам области, а камера устройства считывает эти движения и превращает их в символы.

При наборе текста кисти рук пользователя должны располагаться на плоской поверхности, например, на столе, а смартфон или планшет должны быть расположены так, чтобы руки попадали в поле зрения фронтальной камеры.

В данный момент программа является прототипом, но, по словам разработчиков, проект будет развиваться. К примеру, они планируют добавить новые языки кроме английского, а также адаптацию к конкретному пользователю.

Видео: YouTube/Samsung Newsroom

Ранее исследователи из Fujitsu уже создали подобную виртуальную клавиатуру, считывающую "нажатия" с помощью камеры и алгоритмов компьютерного зрения, однако для этого приходилось использовать отдельную камеру и компьютер. Разработчики из Samsung смогли реализовать виртуальную клавиатуру, используя только смартфон или планшет со встроенной камерой.

Ранее сообщалось, что в Google нашли уязвимость в телефонах Huawei, Samsung и Xiaomi, через которую можно воровать личные данные.

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