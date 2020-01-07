Комиссия Госдумы по этике после 13 января обсудит поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который раздавал деньги на Красной площади и называл россиян крепостными и холопами. Об этом сообщают РИА Новости.

Поведение лидера ЛДПР было как минимум некорректным. Об этом "Эху Москвы" сказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Помимо денег Жириновский раздавал только что купленные на рождественской ярмарке сувениры и чебуреки.

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин приехал на рождественскую службу в новом имидже. Президент России был одет в коричневые брюки, рубашку в белую и синюю клетку, а также вязаный кардиган с меховым воротником.

Ранее Жириновский заявил, что России придется превентивно уничтожить Украину.