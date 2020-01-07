Дым от горящих лесов в Австралии, пожары в которых начались еще в ноябре прошлого года, достиг Чили и Аргентины. Об этом сообщила чилийская метеослужба MeteoChile в Twitter.

Как видно на спутниковых кадрах, дым виден на южной и центральной частях Чили. По данным метеорологического управления страны, жители не ощущают запаха гари, так как дым находится на большой высоте, передает телеканал T13 Móvil.

В Национальной метеорологической службе Аргентины подтвердили информацию о поступлении дыма.

En la imagen (RGB Color Verdadero del GOES-16) se aprecia el humo (color café tenue) proveniente de los incendios forestales de Australia. El humo ha sido transportado por el flujo de aire hasta Chile y Argentina #humo #incendiosforestales #AustralianBushfire pic.twitter.com/hutnrX6hWP — MeteoChile (@meteochile_dmc) 6 января 2020 г.

Напомним, лесные пожары бушуют в Австралии с ноября 2019 года. К тушению привлекли около 3 тыс. военных. Согласно последним данным, в огне погибли 24 человека, а также по меньшей мере 350 коал. На устранение последствий стихийного бедствия власти Австралии выделят около $1,4 млрд.

Украина готова направить в Австралию, которую охватили масштабные лесные пожары, около 200 специально подготовленных спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС. Украинская сторона проинформировала Австралию о готовности прибытия спасателей на место трагедии в течение 24-36 часов с необходимым снаряжением на специально арендованном дальнемагистральном самолете. Наши силы ожидают решения австралийской стороны", - написал Аваков на своей официальной странице в соцсети Фейсбук.

Также мы писали, что Порошенко призвал отправить украинских спасателей тушить пожар в Австралии.