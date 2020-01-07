Белый дом начал подготовку возможных санкций против Ирака на случай, если Багдад начнет требовать вывода американский войск со своей территории. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Как сообщается, участие в подготовке вместе с сотрудниками аппарата президента Дональда Трампа принимают и эксперты министерства финансов. Однако пока решение о введении санкций не было принято, вся работа имеет предварительных характер.

По словам одного из источников издания, Вашингтон готов "немного" подождать с введением ограничительных мер, пока власти Ирака не отреагировали на резолюцию иракского парламента о выдворении с территории страны всех иностранных войск, принятую в минувшее воскресенье.

Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил в ответ на решение иракского парламента Трамп, слова которого приводит газета.

"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.

Он отметил, что эти санкции будут более жесткими чем, те, что применяются к Ирану. Трамп также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

Ранее сообщалось, что США созвали экстренную встречу в НАТО, чтобы попросить поддержки в Ираке .