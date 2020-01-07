Глава российской корпорации "Ростех", которая объединяет предприятия оборонного комплекса, Сергей Чемезов отдыхает на новогодние праздники в том же районе Сейшел, что и бывший президент Украины Петр Порошенко, который ранее был замечен на 60-метровой яхте KATINA около острова Фрегат.

Об этом сообщил депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский в своем Телеграм-канале во вторник, 7 января.

"В жизни Петра Алексеевича всегда имело место везение. И вот, снова повезло. По счастливой случайности, в том же районе Сейшел, где аки волчья стая Деница без устали барражирует на яхте Катина Порошенко, борясь за вступление в НАТО и ЕС, отдыхает на новогодние праздники глава Ростехсотрудничества, Сергей Чемезов", - пишет Бужанский.

По его словам, Порошенко выпал "исторический шанс" обсудить с российским чиновником инвестиционный климат, инфраструктурные проекты и сделать совместное фото.

"Дел на 5 минут, и Петр Алексеевич снова в центре внимания, причем не в разрезе уголовных дел, что, в последнее время, случается с ним редко", - шутит нардеп.

Скриншот: t.me/MaxBuzhanskiy/2500

Как сообщалось, Петр Порошенко 3 января не пришел на допрос в ГБР, так улетел вместе с семьей отдыхать на Катар рейсовым самолетом.

Ранее "Страна" писала о том, что стоимость аренды 60-метровой яхты KATINA с учетом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю.