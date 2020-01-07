7 января православные отмечают Рождество Христово - один из самых больших церковных праздников года. Утром верующие идут на торжественную службу в храмах, после которой завершается пост.

Прямую трансляцию Рождественской Божественной литургии из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры транслирует телеканал "Интер".

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский из Омана поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января, пожелав щедрого года на осуществление надежд и мира в каждой семье.

Также мы писали, что в рождественские дни – 6, 7 и 8 января 2020 года – знаковым событием празднований в Украине станет участие в праздничных мероприятиях детей, проживающих в красной зоне линии соприкосновения на Донбассе. Около 100 детей из этих мест прибудут в Киев и Почаево Тернопольской области.