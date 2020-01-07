Американские власти не выдали визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который планировал приехать в Нью-Йорк на заседание Совета Безопасности ООН, запланированное на четверг. Об этом пишет Reuters со ссылкой на независимого американского чиновника.

Как сообщает агентство, данное решение было принято на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном из-за убийства командира элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани.

Джавад Зариф. Фото: ria.ru



Убийство генерала, произошедшее в ходе атаки США в Багдаде, усилило напряженность на Ближнем Востоке. В Пентагоне это объяснили необходимой самообороной, поскольку Сулеймани "угрожал американским дипломатам и военнослужащим, находящимся в Ираке".

Иран назвал действия правительства Америки террористическим актом. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал "суровую месть" и ответные удары. По словам Зарифа, действия Вашингтона ведут к эскалации конфликта, а США несут ответственность за все последствия своей "мошеннической авантюры".

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил атаковать 52 иранских объекта, включая культурные, если Иран нападет на американские военные базы. О каких именно целях идет речь, Трамп не уточнил.