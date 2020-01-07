В Лондоне может состояться бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой. ПРиблизительная дата поединка - 28 марта. Об этом сообщает промоутер украинца Эдди Хирн в комментарии Sky Sports.

"Продолжаются переговоры, чтобы спланировать, что будет дальше", - сказал Хирн журналистам. Он добавил, что окончательное решение будет принято в ближайшие недели.

Александр Усик. Фото: XSport

"Скорее всего бой состоится 28 марта на O2 Arena", - сообщил промоутер. А вот дата 7 марта, по его словам. маловероятна.

Дерек Чисора. Фото: XSport

Напомним, что ранее сообщалось, что Александр Усик может провести бой с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером за право первым боксировать в поединке за пояс WBO.

Также мы писали, что титульный бой за пояс WBO в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа может состояться на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне.