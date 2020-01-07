За минувшие сутки, 6 января, противник пять раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе. В результате двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе операции Объединенных сил 7 января.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По данным пресс-службы, два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям неподалеку населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" .

Кроме того, трижды использовались 82-мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксированы обстрелы защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Также в ООС отметили, что с начала этих суток противник не проявлял огневой активности. Потерь со стороны украинских военных нет.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее сообщалось, что на Донбассе под обстрелом погиб 44-летний боец ВСУ из Славуты.

Также мы писали, что в первый день года на Донбассе три обстрела, один украинский военный ранен.