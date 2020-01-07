Генпрокурор Руслан Рябошапка определил группу прокуроров Офиса (бывшая ГПУ - Ред.), которые на месте будут координировать работу в расследовании резонансного убийства в Каховке. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

"Задача прокуроров Офиса, которые выехали на место преступления, тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц" - говорится в сообщении.

Напомним, что рано утром 1 января в Каховке был застрелен 26-летний житель Владимир Чебукин.

После его смерти 3 января в городе начались массовые протесты у здания райотдела полиции. Участники протестов подозревали полицию в сокрытии и подтасовке улик, ведь подозреваемый бывший милиционер. Кроме того, в то утро в его доме находился его друг - действующий сотрудник полиции.