На Рождество, 7 января, в Украине будет тепло и преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, на Западе страны температура воздуха составит от 0 до +4 днем и до -11 градусов ночью. В восточной части Украины возможен мокрый снег и до -1 градуса днем.

В центральной Украины погода будет солнечная, с небольшой облачностью, температура от +1 до -1 градуса.

На Востоке Украины мокрый снег и до -1 днем.

В центральной части погода будет солнечная, с небольшими облаками, температура от +1 до -1 градуса.

В столице 7 января будет облачно, температура воздуха днем от -1 до +1, ночью -3 до -5 градусов, без осадков.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее синоптики сообщили, какой будет погода в Украине на рождественской неделе.

Также мы писали, что синоптик предупредила украинцев о резком похолодании на Рождество.