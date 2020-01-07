Госсекретарь США Майк Помпео, который отложил визит в Украину из-за ситуации в Ираке, поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и может прибыть с визитом в Киев в конце января. Об этом сообщает журналист Кристофер Миллер в своем Twitter со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус.

"Помпео только что говорил по телефону с украинским президентом Зеленским. Намерен прибыть после того, как он отложил визит в Киев. Ожидается, что он прибудет в конце месяца", – говорится в сообщении.

Во вложенном к посту скриншоте сообщения Госдепа говорится, что Помпео и Зеленский обсудили отложение визита, ситуацию на Ближнем Востоке. Также Помпео поблагодарил за осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде. Помпео в очередной раз выразил твердую поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Фото: twitter.com/ChristopherJM

Напомним, визит Помпео в Киев должен был состояться 3 января. При этом он планировал встретится в Киеве с Зеленским, министрами и духовными лидерами.