Президент России Владимир Путин приехал на рождественскую службу в Петербург в Спасо-Преображенский собор, как и в прошлом году. Однако его имидж был непривычный.

Президент России был одет в коричневые брюки, рубашку в белую и синюю клетку, а также вязаный кардиган с меховым воротником. Telegram-каналы опубликовали фото и видео с Владимиром Путиным в окружении детей.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев из Омана: "Пусть год будет щедрым на исполнение надежд", - пожелал он.

Тем временем в соцсетях уже полно мемов на оманский отдых Зеленского. На побережье Аравийского моря Зеленский улетел с семьей и остановился в шикарном отеле. После этого его пресс-служба объявила, что президент поехал туда совмещать отдых с работой и будет привлекать инвестиции.

В Омане украинский президент надел ту же футболку, в которой был в Одессе на пляже, а первая леди Украины надела шлепки и пошла в Национальный музей Омана.