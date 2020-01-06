В Киеве 7 января прогнозируют облачный день с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью до -5 градусов, днем ​​ожидается в пределах -1...+1 градуса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины будет облачно без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью опустится до -8 градусов, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской области ожидается до -11 градусов, днем в пределах -3...+4 градусов. В Карпатах ​существенных осадков не прогнозируют, температура ночью -8...-13 градусов, днем ​​-2...-3 градуса.

На севере и в центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-5 градусов, днем ​​+1...-1 градус.

На востоке страны облачно с прояснениями, мокрый снег. В Харьковской области - без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, ночь. -3...-5 градусов, днем в пределах -1...+1 градуса. В Донецкой области местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-3 градусов, днем -1...+1 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-3 градуса, днем ​​-1...+3 градуса.

Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", Карпаты засыпало метровым слоем снега.

Также мы писали, что спасатели предупредили об усилении снежных лавин в Карпатах.