Михаил Добкин приобрел у вандалов за полмиллиона гривен барельеф Ордена Победы, снятого с Монумента Славы во Львове. Об этом он написал в своем Instagram.

"Это Орден Победы из львовского Монумента Славы. На второй фотографии – так Монумент Славы выглядел раньше. На третьей, четвертой, пятой и шестой фотографиях – благодарные потомки полицаев разрушают Монумент. На седьмой фотографии – в таком состоянии мы нашли Орден Победы с Монумента на одной из львовских фирм. Он весит более 700 кг. Им торговали, как ломом цветного металла. Мы выкупили его у вандалов. Почти за полмиллиона гривен. Теперь он в Харькове и ждет того времени, когда мы вернем его на прежнее место. Вместе с адекватными львовянами вернем. Но, думаю, это будет не скоро", – написал Добкин.

Фото: dobkinmm/Instagram

Как сообщала "Страна", в день сноса Монумента Славы во Львове умер его создатель. Кстати, что будет вместо монумента пока неясно. Мэрия обещает архитектурный конкурс. Активисты хотят поставить там Мемориал воинам АТО.

Ранее Михаил Добкин опубликовал зарплатную ведомость депутатов Верховной Рады за январь-август 2019 года. Из ведомости понятно, что за 8 месяцев Добкин заработал депутатством 128662 гривны (с учетом налогов).

Мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал "Стране" о своих отношениях с бывшим главой ХОГА Михаилом Добкиным. По его словам, их интересы разошлись, когда Добкин начал вести свой блог в Твиттере.