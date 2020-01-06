Возглавляемая США коалиция объявила о планах начать "движение из Ирака". Об этом американские военные письменно уведомили своих иракских коллег. Сообщает Reuters.

В документе о выводе американских войск с территории Ирака говорится, что возглавляемая США коалиция проведет передислокацию в ближайшие дни и недели. Уход будет осуществлен в знак уважения к суверенитету Ирака.

"Мы уважаем ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска", - говорится в документе. - Силы коалиции будут передислоцированы "в течение ближайших дней и недель".

Глава Оперативной группы вооруженных сил США в Ираке бригадный генерал Уильям Сили направил главе иракского Объединенного оперативного командования письмо, в котором говорится, что войска "начнут перемещать свои силы, чтобы подготовиться к дальнейшему движению". Должностные лица Минобороны США и Ирака подтвердили подлинность документа и его доставку.

Отметим, что вскоре после публикации этого сообщения Пентагон заявил, что у США нет планов уходить из Ирака. А в ВС США заявили, что письмо о выводе американских войск из Ирака было "ошибкой".

Напомним, что в разных частях Ирака присутствуют порядка 5 тысяч военных США. Вашингтон направил туда войска более четырех лет назад для оказания помощи в борьбе с "Исламским государством".

5 января парламент Ирака объявил, что американцы должны вывести свои войска с его территории и начал подготовку к выводу войск США из государства. Правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.

Как сообщала "Страна", предпосылками к этому стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Власти Ирака утверждают, что их не оповестили о планах атаки должным образом. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод из страны иностранных войск. Президенты Франции и Ирака договорились работать "в тесном контакте".